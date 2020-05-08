Историческую правду и западные фейки о войне обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 8 мая. В пятницу, 8 мая, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «День Победы. Почему историческая правда нуждается в защите».

Историки, социологи, политики расскажут об истинной роли Запада, в том числе США, Великобритании и Польши, в становлении нацистского режима, провоцировании нападения Германии на СССР. О намеренном преувеличении на Западе значения второго фронта и материальной помощи, оказанной СССР со стороны США и Великобритании, а также об истинной роли союзников в победе над гитлеровской Германией.

Советский Союз сегодня пытаются представить одним из виновников начала Второй мировой войны, а подвиг нашего народа обесценить. Идет охота на памятники героев Второй мировой войны, все упорней замалчивается роль советских солдат в освобождении узников нацистских концлагерей. Влияют на умы нового поколения через фильмы и компьютерные игры, так, в популярной сетевой игре Battlefield, которая сделана по мотивам Второй мировой войны, Советского Союза и Восточного фронта просто нет.

Что значит Победа для россиян сегодня? Почему европейские политики, заставшие Вторую мировую войну, не ставили под сомнение победу Советского Союза, а их потомки ведут агрессивную кампанию по дискредитации правды? К чему приведет возрождение фашизма в Европе, Прибалтике и на Украине?

Ответы на эти и другие вопросы дадут:

— Николай Маратович Межевич, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, президент; доктор экономических наук, профессор, и. о. руководителя Центра белорусских исследований института Европы РАН (Москва);

— Евгений Павлович Гурьев, кандидат исторических наук, автор более 50 научных и учебно-методических работ, в том числе учебных пособий;

— другие специалисты.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

Вы можете также задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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