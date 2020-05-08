Эпидемиолог назвала основные способы защиты от клещей

Москва, 8 мая. Эксперты рассказали о ситуации с распространением клещей в России к настоящему времени и назвали основные способы защиты от этих насекомых.

По словам сотрудницы лаборатории Института проблем экологии и эволюции РАН, энтомолога Марины Кривошеиной, количество клещей в России сейчас можно считать обычным для мая. По данным RT, в некоторых местах этих насекомых достаточно много, особенно там, где сохранилась сухая трава. Специалист подчеркнула, что сейчас клещей много в Московской области.

«Но через какое-то время они исчезнут. Думаю, через 7–10 дней их станет намного меньше. Это просто такой весенний пик… Где-то с конца мая клещей уже не будет», — сказала она.

Эксперт добавила: необходимо прежде всего помнить, что клещи всегда ползут снизу вверх. Она посоветовала ходить в лесу в глухой одежде, носить головной убор.

«Нужно опрыскивать домашних животных специальными растворами, надевать ошейники. Для людей тоже есть специальные опрыскиватели для одежды, отпугивающие клещей», — добавила специалист.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, академик Александр Гинцбург рассказал, что аспираторные вирусы, в том числе и коронавирус, могут эволюционировать в трансмиссивные заболевания, которые передаются через насекомых.

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