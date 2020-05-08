Голикова предложила ввести дополнительные меры поддержки многодетным семьям

Москва, 8 мая. Многодетным семьям в РФ, попавшим в трудную жизненную ситуацию из-за коронавирусной инфекции нового типа, предоставят дополнительные меры поддержки. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минтруду совместно с Минфином проработать эту возможность.

В данном случае речь идет о семьях с детьми, в которых родители потеряли работу или доход которых ниже установленного прожиточного минимума. Также в эту категорию входят многодетные семьи, оказавшиеся в трудной ситуации, и семьи, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья. Поручение опубликовано на официальном сайте Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России.

Кроме того, в документе говорится о возможности предоставления дополнительных мер поддержки семьям с детьми с инвалидностью и многодетным семьям в виде средств индивидуальной защиты, продуктов, электронных устройств для поддержки обучения детей дистанционно.

Татьяна Голикова также указала, что нужно рассмотреть возможность оказания семьям с детьми соцподдержки по месту фактического пребывания, передает телеканал «360». Соответствующие поручения должны быть рассмотрены до 15 мая.

Напомним, в Судебно-экспертной палате (СЭП) России подготовили несколько рекомендаций для граждан в период пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции. В частности, речь идет о списке документов, которые необходимы при выходе на улицу, а также о правилах поведения в конфликтной ситуации с сотрудниками правоохранительных органов или Росгвардии. Россиянам, которые вышли из дома во время действия режима самоизоляции, посоветовали носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости.