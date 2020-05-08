Американские автодилеры отправляют новые авто дрейфовать в море

Москва, 8 мая. Американские производители автомобилей вынуждены использовать дрейфующие возле берега корабли для хранения новых транспортных средств. Спрос на авто упал, но производство машин идет полным ходом, и теперь их просто негде хранить. Об этом сообщают «Автоновости дня».

Отмечается, что американский автопром переживает непростые времена. На складах не осталось места для хранения машин. Так, корабль Jupiter Spirit, сопоставимый по габаритам с двумя футбольными полями, доставил в США внедорожники Nissan Armada, кроссоверы Nissan Rogue и седаны Infiniti. Обычно процедура разгрузки занимает не более двух дней, однако на этот раз кораблю пришлось дрейфовать у берегов Лос-Анджелеса почти неделю, передает «НьюИнформ».

Стоит отметить, что март стал одним из худших за последние десятилетия месяцем для некоторых американских дилеров. В апреле ситуация оставалась такой же напряженной. Автодилеры вынуждены идти на крайние меры и делать огромные скидки на товар, чтобы повысить спрос.

Подчеркивается, что на фоне сложившейся ситуации в стране растет уровень безработицы, а доходы падают. Эти факторы вынудили жителей США пересесть с новых на поддержанные авто.