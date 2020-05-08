Инфекционисты назвали сценарий пика коронавируса в РФ

Москва, 8 мая. Россия может избежать взрывного пика распространения коронавирусной инфекции, считает врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Он указал, что за последние пять дней прирост заболеваемости в основном связан с количеством тестируемых людей на коронавирус. По его мнению, это подтверждается тем, что число госпитализированных не возросло, и число пациентов на стационарном лечении в больницах снизилось по сравнению с показателями двухнедельной давности.

«Вполне возможен сценарий без взрывного пика», — заявил специалист в комментарии РБК.

Безносенко указал, что количество выявленных случаев коронавируса увеличивается также в основном за счет бессимптомных и легких форм.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что ключевым станет момент, когда число выздоровевших начнет превышать количество заболевших. Он выразил надежду, что это произойдет в конце мая — начале июня, пишет «Утро.ру».

Согласно последним данным, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России превысило 177 тысяч человек, более 1600 человек скончались, более 23 тысяч человек смогли выздороветь, сообщили «Известия».

Ранее заместитель председателя думского комитета по образованию и науке, заслуженный врач России Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал «выдыхаться». По его мнению, ужесточать карантинные меры в России пока не следует.