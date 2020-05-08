Москва, 8 мая. Венесуэльская оппозиция заключила сделку на 213 миллионов долларов с наемниками из американской ЧВК Silvercorp USA Ink с целью свержения конституционного президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом говорится в документе, опубликованном газетой Washington Post.

Сделка, по данным издания, была заключена в октябре. План описан в 42-страничном документе, в нем прописаны тактические детали. Речь идет о том, какие фугасные мины должны быть установлены и какие спецсредства использованы. Однако в документе нет разъяснения, как небольшой группе справиться с сотнями тысяч сотрудников сил безопасности.

«Группа поставщиков услуг будет консультировать и помогать партнерской группе в планировании и осуществлении операции по захвату/задержанию/смещению Николаса Мадуро (далее «основная цель»), устранению нынешнего режима и установлению признанного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо», — указано в опубликованном в The Washington Post документе.

Соответствующий план был подписан депутатом оппозиционного парламента Венесуэлы Серхио Вергарой, подписи лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо нет. Она фигурирует на шестистраничном договоре на общее обслуживание между оппозицией и Silvercorp. Хотя оппозиция в республике отрицает какие-либо связи с наемники из американской ЧВК Silvercorp, а также намерение насильственным образом свергнуть президента Николаса Мадуро.

Наемники из американской ЧВК Silvercorp USA Ink должны были выкрасть и доставить в США легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако были пойманы местными властями во время высадки на побережье штата Ла Гуайра. Помимо стрелкового оружия, у боевиков группировки была различная техника, в том числе катера, автомобили, а также комплекты фальшивых документов. Власти США уже вполне традиционно опровергли все обвинения, но руководитель ЧВК Silvercorp USA Ink Джордан Гудро признался в подготовке операции по свержению или убийству венесуэльского президента.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил, как нужно оценивать случившееся в Венесуэле. По его словам, в данном случае речь идет о классической попытке свержения неугодного режима и организацией государственного переворота.

В начале прошлого года западные СМИ традиционно принялись за информационную кампанию против официального руководства Венесуэлы и начали публиковать фейки. Так, подконтрольные Западу издания опубликовали вброс о ЧВК «Вагнера», якобы направленной в Венесуэлу, «вывозе» российской компанией «золота Мадуро». Позже вся эта информация была опровергнута не только официальным Каракасом, но и изданиями, распространившими ее.

Отметим, что известный мошенник Евгений Шабаев опубликовал сразу несколько фейков о происходящих событиях в Венесуэле. Федеральное агентство новостей провело специальное расследование и разоблачило его преступную деятельность. «Военный эксперт» рассказал пранкеру, который представился журналистом французского СМИ, что ЧВК «Вагнера» по заказу Китая якобы прибыла в Индию для противостояния с Пакистаном.