Врачи назвали признаки, проявляющиеся на лице при раке легких

Москва, 8 мая. Онкологи назвали ряд проявляющихся на лице признаков рака легких. В частности, при развитии этого страшного заболевания начинает по-другому потеть лицо, изменяется форма глаз.

Врачи отметили, что при развитии онкологического заболевания может быть опущение века, причем в случае с раком легких оно опускается только со стороны одного глаза.

Однако врачи предупреждают, что появление нависшего века может быть связано и с другими причинами, в частности, со старением. Но все же нужно помнить одно — заметив птоз века на одном глазе, лучше обратиться за консультацией к врачу.

Другим признаком рака легких может стать уменьшение зрачка, сообщила «Газета Кемерова».

«Через верхнюю часть легких проходит большое количество нервов, которые влияют на состояние глаз. Здесь же чаще всего развиваются злокачественные опухоли. Сдавливая нервы, они изменяют проводимость ими сигналов, что может вызывать уменьшение одного или двух зрачков», — цитирует MedikForum.ru экспертов.

Еще одним проявлением рака легких на лице может стать нарушение потливости. Например, одна часть лица потеет намного сильнее, чем другая. При этом, указывают медики, опухоль может находиться на той стороне, где лицо потеет в наименьшей степени, пишет «Царьград».