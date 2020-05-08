Популярные музыканты России исполнят песни Победы в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 8 мая. В пятницу, 8 мая, в 17.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут праздничный музыкальный марафон.
В нашем пресс-центре с песнями Победы выступит российский оперный певец, заслуженный артист России, солист Государственного академического Мариинского театра оперы и балета, руководитель эстрадно-театрального направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.
Специально для наших зрителей Владимир Самсонов исполнит всеми любимые песни Великой Отечественной войны. Мы уверены, что талант Владимира Самсонова даже в самоизоляции поможет каждому из вас почувствовать дух одного из главных праздников в России — дух Дня Победы!
Далее наш музыкальный марафон песен Победы продолжат:
— Anastasia Stone
— Orlove
— ТвояVina
— DoReDoS
— Елена Князева
— Роман Архипов
— Наталья Гордиенко.
Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.
Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.
Вы можете также задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.
Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляции — здесь.
Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
presscenter@mediapatriot.ru