На авиабазе «Хмеймим» высажен сад в память о Победе в Великой Отечественной войне

Хмеймим, 8 мая. Российские военнослужащие провели на авиабазе «Хмеймим» акцию «Сад памяти» в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне, высадив 75 апельсиновых и мандариновых деревьев. Как рассказал журналистам один из участников акции, внук героя Советского Союза Михаила Сотникова Евгений Толмачев, он рад, что «служит отечеству».

«Я считаю, что любой мужчина должен защищать родину, и в любой ситуации должен встать на ее стражу», — подчеркнул он.

Другой участник — старший лейтенант Тимур Аглямов уточнил, что оба его деда были ранены во время Великой Отечественной войны.

«Каждый раз, когда звучит «День Победы», мурашки по коже. Всплывают какие-то воспоминания. Я уж не знаю, как там было у них. У меня вся семья военнослужащие: деды, отец, я пошел по их стопам. Мой сын, который подрастает, на вопрос, кем будешь, отвечает: буду как папа военным», — рассказал он.

Как пишет РИА Новости, акция «Сад памяти» была запущена 18 марта 2020 года в южных регионах РФ, после чего к ней стали присоединяться другие субъекты.

Напомним, в Тегеране в четверг состоялась акция «Бессмертный полк», об этом в своем Telegram-канале сообщило российское посольство в Иране. Как уточнили в ведомстве, участие в акции в преддверии 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне приняли сотрудники дипломатической миссии. Кроме того, в ней участвовали учащиеся и преподаватели школы при посольстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал «душой и сердцем» участвовать в акции «Бессмертного полка». При этом глава государства отметил, что над ее формой проведения еще необходимо подумать.

Шествие «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в 11.00 по местному времени. Из-за эпидемии коронавируса акция была полностью переведена в режим онлайн. Россиянам предлагается загрузить фотографии своих родственников, прошедших через войну, в специально созданную базу данных, после чего специалисты и помогающие им волонтеры смонтируют видеоряд, который будет показан на официальном портале «Бессмертного полка» и на сайте онлайн-кинотеатра Okko.