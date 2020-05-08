Рабочий погиб при обрушении на заводе «Себряковцемент» в Волгоградской области. ФАН-ТВ

ЧП произошло накануне вечером в Волгоградской области. В городе Михайловка на цементном заводе «Себряковцемент» в одном из помещений обрушилось потолочное перекрытие.

К месту происшествия прибыли пожарные расчеты 30-й пожарно-спасательной части и оперативная группа 10 отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спустя шесть часов под завалами спасатели нашли тело рабочего — им оказался 44-летний мужчина, помощник машиниста Болдырев Е.В.

Как сообщают в СУ СК РФ по Волгоградской области, мужчина вышел работать в ночную смену, вместе с напарником они отправились в бытовку. В какой-то момент в комнату хлынул поток клинкера — сырья, из которого делается цемент, — плита перекрытия не выдержала веса и обрушилась.

Сейчас следователи Михайловского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Волгоградской области начали проверку по факту несчастного случая.

Напомним, АО «Себряковский цементный завод» (Себряковцемент) был основан в 1946 году для восстановления разрушенного войной Сталинграда и строительства Волго-Донского судоходного канала. За более чем полувековую историю, цемент, производимый заводом, был использован при строительстве Останкинской телебашни, Волжской ГЭС, комплекса на Мамаевом кургане и скульптуры Родины-Матери, а также при создании посадочной полосы для космического корабля многоразового использования «Буран».