Контроль за нарушением режима самоизоляции усилят 9 мая в Московском регионе

Москва, 8 мая. Правоохранительные органы 9 мая усилят контроль за нарушением режима самоизоляции и социальной дистанции в Москве и Московской области, сообщил источник.

«В Москве и Подмосковье 9 мая будет усилен контроль за нарушителями режима самоизоляции и социальной дистанции. Особое внимание будет уделено зонам отдыха, а также местам рядом со смотровыми площадками, где пройдут салюты, посвященные Дню Победы», — приводит ТАСС слова собеседника.

По словам источника, особое внимание сотрудники полиции и Росгвардии также уделят лесополосам, лесным массивам и берегам водоемов, куда граждане могут отправиться отдыхать. Он отметил, что правоохранителям поручили более внимательно следить за нарушениями режима самоизоляции и тщательно проверять цифровые пропуска.

В связи с пандемией коронавируса в ряде регионов России, в том числе Московском действует ряд ограничительных мер. В Москве покидать квартиру можно только при обращении за экстренной медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездках на работу, покупках в ближайших магазинах и выносе мусора.

Режим самоизоляции продлен в Москве и Московской области до 31 мая включительно.

Москва и Московская область являются лидерами по числу выявленных случаев коронавируса. Всего в стране инфекция диагностирована у 177160 человек, из них на Москву приходится 92676 случаев, на Подмосковье — 17432.