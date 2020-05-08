Путин принял предложение Трампа о поставках ИВЛ. События дня. ФАН-ТВ

США поставят в Россию аппараты ИВЛ Президент России принял предложение своего американского коллеги о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили борьбу с COVID-19. Затронули в беседе также контроль над вооружениями, ситуацию на нефтяном рынке, обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом. В Кремле сообщили, что Трамп предложил направить в Россию партию медицинского оборудования. Как развернется сотрудничество, станет известно позже. Напомним, в конце марта Россия по своей инициативе направила в США самолет с медтехникой и средствами защиты.

Указ о выходе из карантина не подписан План по выходу из карантинного режима главе государства предложил Роспотребнадзор. Первый этап разрешает занятия спортом на улице, работу небольших магазинов и предприятий сферы услуг. Второй позволит прогулки на улице с членами семьи, заработают объекты торговли большой площади и некоторые образовательные организации. На третьей стадии откроются парки и скверы, все образовательные учреждения, гостиницы и общепит, но везде придется соблюдать социальную дистанцию. Разумеется, регионы смогут корректировать процесс, в зависимости от обстановки. Указ пока не подписан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока есть время на принятие решения до 12 мая. Впрочем, в Москве режим самоизоляции уже продлен до конца месяца.

ВС России получат «Циркон» на рубеже 2020-2021 годов Вооруженные силы России получат «Циркон» на рубеже 2020-2021 годов. Об этом рассказал замминистра обороны Алексей Криворучко. Корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой прошел первые испытания в минувшем декабре, они проводились с борта фрегата «Адмирал Горшков». В этом году планируются его испытания с надводных кораблей и многоцелевых атомных подводных лодок. Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость в девять раз превосходящую скорость звука. А дальность ее полета — более тысячи километров.