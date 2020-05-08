Россиянам рекомендовали носить с собой документы на жилплощадь в период самоизоляции

Москва, 8 мая. Россиянам, которые вышли из дома во время действия режима самоизоляции, советуют носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости. Рекомендации подготовила Судебно-экспертная палата (СЭП) России.

В сообщении пресс-службы СЭП говорится, что «Россиянам лучше быть готовыми предъявлять сотрудникам полиции или Росгвардии договор купли-продажи или найма недвижимости, в случае если самоизоляция проходит не по месту постоянной регистрации».

«Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание. Но во избежание возможных проверок данный документ необходимо взять с собой», — отмечается в заявлении.

Авторы рекомендаций также поработали над списком документов, которые необходимы при выходе на улицу, и объяснили, как правильно себя вести в конфликтной ситуации с сотрудниками правоохранительных органов или Росгвардии и не попасться на уловки мошенников. В Судебно-экспертной палате (СЭП) России подтвердили, что при режиме повышенной готовности россиянин должен носить с собой документ, удостоверяющий личность и показать его по требованию уполномоченных должностных лиц. Отказ в данном случае будет считаться административным правонарушением.

«У сотрудников полиции имеется право принудительной доставки гражданина в территориальное отделение полиции для выяснения личности», — отмечается в сообщении.

В пресс-службе СЭП также добавили, что нормативно-правовой акт, касающийся введения режима повышенной готовности, не признан судом незаконным, поэтому нет оснований для его несоблюдения.

В Росси продолжает действовать режим самоизоляции в рамках превентивных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа. В Москве и Подмосковье его продлили до 31 мая. «Масочный режим» вводится в столице с 12 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что необходимо ужесточать требования для передвижения по городу и социальной дистанции.

В РФ в рамках борьбы с коронавирусом также закрыты развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны, школьники и студенты продолжают обучение в дистанционном режиме, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее прокомментировал возможность подписания Владимиром Путиным указа о поэтапном выходе из режима самоизоляции.