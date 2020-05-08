В Гидрометцентре рассказали, что засуха угрожает ряду регионов России

Москва, 8 мая. Условия для почвенной засухи сформировались в нескольких регионах России. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в 2020 году засуха может быть в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, Крыму и Краснодарском крае.

Опасная ситуация может сложиться из-за дефицита осадков весной. Как пишет ТАСС, исправить ситуацию с урожаем в этих регионах может май с достаточным количеством осадков. Как уточнил Вильфанд, в этих регионах на данный момент выпало только 35% от нормы осадков весной.

«Дефицит заметный, особенно хорошо он прослеживается в Южном федеральном округе. Эти регионы и так засушливые», — подчеркнул он.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что распространение коронавирусной инфекции нового типа в летний период года замедлится. Он оценил риски распространения инфекции во время жары.

Вирусолог пояснил, что в данном случае спад эпидемии коронавируса может быть связан с укреплением иммунитета у людей и изменением их образа жизни. Сейчас большинство граждан находятся в помещениях, где нет большого скопления народа.

Анатолий Альтштейн предположил, что «хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса».

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Инфекция продолжает стремительно распространяться по всему миру. Многие страны с плохой эпидемиологической ситуацией ввели ряд ограничений. В РФ принимают все необходимые меры для предотвращения распространения вируса. В частности, в регионах продолжает с конца марта действовать режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны, школьники и студенты продолжают обучение дистанционно.