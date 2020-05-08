Москва, 8 мая. Певица Айза Анохина потратила восемь миллионов на иномарку. На днях звезда Instagram сделала себе пластику на лице, а позже похвасталась крупным приобретением. Она купила Porsche Cayenne голубого цвета.

Певица показала на кадрах автомобиль, чья стоимость в салоне достигает восемь миллионов рублей.

«Ну ладно, так уж и быть! Похвастаюсь. Хоть и не самое подходящее время для этого! Да и вообще — для покупок, но я еще до конца света ее купила. Пусть теперь стоит в гараже, пылится», — подчеркнула Анохина.

Напомним, звезда Instagram Айза Анохина призналась, что очень жалеет о сделанной в «неподходящее время» пластической операции.

На днях бывшая супруга рэпера Гуфа сообщила, что сделала «подтяжку верхней трети лица» и липофилинг верхних век, добавив, что ранее у нее были «худые веки». Какое то время она была довольна результатом, но затем поняла, что совершила ошибку — девушка чувствует себя плохо морально и физически. Как пишет издание «7 дней.ru», Айза назвала себя «дурой» и призналась, что не стоило ложиться под нож пластического хирурга во время пандемии нового коронавируса.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что рэпера Гуфа обвинили в жестоком обращении с животными после того как он натравил своего пса на другую собаку.