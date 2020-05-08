Сирийская армия начала контртеррористическую операцию на юге страны. Опять

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о причинах и перспективах проведения контртеррористической операции в провинции Даръа.
4 мая в городке Аль-Музейриб, расположенном на юго-западе провинции Даръа, неизвестные напали на полицейский участок и захватили в плен девятерых сотрудников.
Спустя некоторое время трупы похищенных были обнаружены на одном из перекрестков — каждому прострелили голову.
В нападении обвиняют Мухаммада Кяфри ас-Саиба Яхью, также известного как «Абу Тарик». Якобы на похищение силовиков он пошел из-за похищенных несколько дней назад силовиков.
هذا هوالإرهابي محمد كفري الذي يعتبر المنسق الرئيسي لـ "الخلايا النائمة" في محافظة درعا.— Sisar1 (@Sisar110) May 7, 2020
في السابق،قام بتأليف مجلس شورى أحرار الشام في المجلس وكان عضوًا في مجلس أحرار حوران،وحث جميع الفصائل المتباينة على الانضمام إلى مقر العمليات في البنيان المرصوص ، pic.twitter.com/wl17SBeZGn
Верится в такое «оправдание» с трудом: ранее Абу Тарик состоял в Совете шуры «Ахрар аш-Шам», входил в состав совета «Ахрар Хауран», призывал все разрозненные фракции вступать в оперативный штаб «Буньян Марсус», требовал издать фетву для оправдания убийства двух поддержавших примирение с Дамаском полевых командиров.
Правоохранительные органы дали так Аль-Музейрибу срок до 8 мая выдать Абу Тарика и причастных к убийству полицейских, грозя, в противном случае, начать контртеррористическую операцию в Аль-Музейрибе и окрестностях.
Местные жители и бывшие участники бандформирований, урегулировавшие свой статус, боятся срыва соглашения о перемирии. Более того, так называемые «Ахрар Хаураа» осудили произошедшее в Аль-Музейрибе убийство 9 сотрудников полиции и заявили, что местные жители не имеют к нему отношения.
Поскольку двое убитых были сами уроженцами провинции, что правительственные силы, что придерживающиеся нейтралитета местные обвиняют в разжигании конфликта и провокация третью сторону — «спящие ячейки» различных террористических организаций (а в Даръа действуют и ИГ1, и «Аль-Каида»1, и «Братья-мусульмане»1, запрещены на территории РФ).
Этот случай далеко не первый и, к сожалению, не последний: за последний месяц количество нападений на позиции правительственных войск, блокпосты, убийства чиновников и представителей силовых структур Сирии выросло.
Нравы Хаурана
Только за апрель зафиксировано 14 нападений по всей провинции.
أصدر مركز #جسور_للدراسات خريطة تتضمن أبرز العمليات الأمنية التي شهدتها محافظة #درعا جنوب #سورية خلال شهر نيسان/ أبريل 2020 والتي اقتربت من 40حدثاً يشمل الهجمات وعمليات الاختطاف،الاقتحام،الاغتيال،المداهمة والملاحقة، والتي تطال مصالح النظام السوري و السكّان المحليين وعناصر التسويات pic.twitter.com/mEdkZlfu3g— جسور للدراسات Jusoor for Studies (@jusoorstudies) May 2, 2020
Вот некоторые из них:
16 апреля ИГ заявило о двух атаках на позиции САА под Изрой — в результате обстрела из тяжелого пулемета убито и ранено 5 военнослужащих, в том числе офицер. Первая атака произошла в городе Изра — обстреляли блокпост 38 бригады САА. Второй инцидент произошёл на дороге Босра аш-Шам — Изра: там нападению подверглись подразделения 5 дивизии. Как сообщили местные источники, в результате обстрелов 3 военнослужащих было убито, двое ранено, один из них в тяжелом состоянии.
19 апреля около деревни Харба на востоке провинции на самодельном взрывном устройстве подорвался начальник мобилизационного пункта Сирийской Арабской Армии.
23 апреля неизвестные выстрелили из РПГ-7 по дому командира местного отряда ополчения.
29 апреля и 1 мая нападения на сотрудников сирийской контрразведки осуществили члены «спящей ячейки» запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»1.
4 мая, в день убийства сирийских полицейских, было совершено еще одно нападение на блокпост сирийского мухабарата и убито три сотрудника спецслужбы. На этот раз нападение произошло на дороге между городами Млиха и Нахата на востоке провинции.
Особого внимания заслуживает намеренное разжигание розни между примирившимися группировками и фракциями «Сирийской свободной армии» в провинциях Даръа и Эс-Сувейда — с конца марта происходят похищения местных жителей, в которых обвиняют правительственные войска и, в особенности, пятый добровольческо-штурмовой корпус Сирийской Арабской Армии, куда как раз под поручительство России вошли многие отряды «Сирийской свободной армии».
Например, 7 апреля в Сети появились кадры похищенных жителей провинции Даръа — на кадрах они связаны и явно подвергались пыткам. В похищении обвиняют банды из Эс-Сувейды. Время публикации просчитано: только-только стихли разногласия между племенами и слегка отошла на второй план мини-война в Аль-Курайе, унесшая жизни 15 человек.
Несмотря на то, что все старейшины и шейхи из Эс-Сувейды уже осудили эти кадры и объявили о непричастности, цель — подбрасывание дров в тлеющий с начала «сирийской весны» конфликт на юге страны — достигнута.
Виноват режим
Из-за участившихся нападений стороны снова начали точить ножи, обвинения посыпались в адрес сирийского правительства, шиитских отрядов «Хезболлы» - и России. Все эти обвинения происходили на фоне планомерного наращивания группировки войск для проведения контртеррористической операции в Аль-Музейрибе. На блокпосты и опорные пункты правительственных войск в окрестностях населенных пунктов Тафас, аль-Ядуда на западе провинции стягивали подкрепления всю неделю — замечены были в том числе и танки.
Syrian Arab Army forces— Spriter (@ynms79797979) May 7, 2020
Fourth division men tanks to Daraa pic.twitter.com/8DsmLBqyNb
В ночь с 7 на 8 мая правительственные войска Сирии начали операцию в Аль-Музейрибе.
#درعا— ابو المنايا (@abo_almanaya) May 8, 2020
الٱن اقتحام بلدة المزاريب.
كان الله معكم
ولعن الله من يخذلكم pic.twitter.com/lU4xxB0Ke4
В том, что операция увенчается успехом, сомнений нет — все-таки соотношение сил и средств не в пользу «спящих ячеек» в Аль-Музейрибе. Однако едва ли от этого будет какой-то толк.
Такая же операция проводилась в начале марта в Эс-Санамейне, другом населенном пункте Даръа. По факту, сидевшая в городе бандгруппа сдалась и была вывезена на подконтрольные протурецким бандформированиям территории на севере провинции Алеппо. Но проблема решена не была — нападений стало еще больше, подняли голову террористы ИГ.
Путем вот таких убийств и провокаций на корню подрываются не только усилия переговорщиков из рядов российских миротворцев или сирийских спецслужб, пытающихся урегулировать сложную ситуацию на сирийском юге. Полностью дискредитируется программа государственной амнистии, под которую в 2018-2019 годах сняли обвинения с сотен и тысяч членов незаконных вооруженных формирований, промышлявших в Хауране. И сейчас этих же «полноправных граждан» обвиняют в срыве договоренностей и возвращении к разбою, а сирийское государство — в амнистировании отпетых преступников, которые не отбросили нож и топор, автомат и тачанку.
Injuriarum nemo obliviscitur, beneficiorum autem multi (лат. Об обидах не забывает никто, о благодеяниях же — многие).
1 Организация запрещена на территории РФ.