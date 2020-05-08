Сирийская армия начала контртеррористическую операцию на юге страны. Опять

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о причинах и перспективах проведения контртеррористической операции в провинции Даръа.

4 мая в городке Аль-Музейриб, расположенном на юго-западе провинции Даръа, неизвестные напали на полицейский участок и захватили в плен девятерых сотрудников.

Спустя некоторое время трупы похищенных были обнаружены на одном из перекрестков — каждому прострелили голову.

В нападении обвиняют Мухаммада Кяфри ас-Саиба Яхью, также известного как «Абу Тарик». Якобы на похищение силовиков он пошел из-за похищенных несколько дней назад силовиков.

هذا هوالإرهابي محمد كفري الذي يعتبر المنسق الرئيسي لـ "الخلايا النائمة" في محافظة درعا.

في السابق،قام بتأليف مجلس شورى أحرار الشام في المجلس وكان عضوًا في مجلس أحرار حوران،وحث جميع الفصائل المتباينة على الانضمام إلى مقر العمليات في البنيان المرصوص ، pic.twitter.com/wl17SBeZGn — Sisar1 (@Sisar110) May 7, 2020

Верится в такое «оправдание» с трудом: ранее Абу Тарик состоял в Совете шуры «Ахрар аш-Шам», входил в состав совета «Ахрар Хауран», призывал все разрозненные фракции вступать в оперативный штаб «Буньян Марсус», требовал издать фетву для оправдания убийства двух поддержавших примирение с Дамаском полевых командиров.

Правоохранительные органы дали так Аль-Музейрибу срок до 8 мая выдать Абу Тарика и причастных к убийству полицейских, грозя, в противном случае, начать контртеррористическую операцию в Аль-Музейрибе и окрестностях.

Местные жители и бывшие участники бандформирований, урегулировавшие свой статус, боятся срыва соглашения о перемирии. Более того, так называемые «Ахрар Хаураа» осудили произошедшее в Аль-Музейрибе убийство 9 сотрудников полиции и заявили, что местные жители не имеют к нему отношения.

Поскольку двое убитых были сами уроженцами провинции, что правительственные силы, что придерживающиеся нейтралитета местные обвиняют в разжигании конфликта и провокация третью сторону — «спящие ячейки» различных террористических организаций (а в Даръа действуют и ИГ1, и «Аль-Каида»1, и «Братья-мусульмане»1, запрещены на территории РФ).

Этот случай далеко не первый и, к сожалению, не последний: за последний месяц количество нападений на позиции правительственных войск, блокпосты, убийства чиновников и представителей силовых структур Сирии выросло.

Нравы Хаурана

Только за апрель зафиксировано 14 нападений по всей провинции.

أصدر مركز #جسور_للدراسات خريطة تتضمن أبرز العمليات الأمنية التي شهدتها محافظة #درعا جنوب #سورية خلال شهر نيسان/ أبريل 2020 والتي اقتربت من 40حدثاً يشمل الهجمات وعمليات الاختطاف،الاقتحام،الاغتيال،المداهمة والملاحقة، والتي تطال مصالح النظام السوري و السكّان المحليين وعناصر التسويات pic.twitter.com/mEdkZlfu3g — جسور للدراسات Jusoor for Studies (@jusoorstudies) May 2, 2020

Вот некоторые из них:

16 апреля ИГ заявило о двух атаках на позиции САА под Изрой — в результате обстрела из тяжелого пулемета убито и ранено 5 военнослужащих, в том числе офицер. Первая атака произошла в городе Изра — обстреляли блокпост 38 бригады САА. Второй инцидент произошёл на дороге Босра аш-Шам — Изра: там нападению подверглись подразделения 5 дивизии. Как сообщили местные источники, в результате обстрелов 3 военнослужащих было убито, двое ранено, один из них в тяжелом состоянии.

19 апреля около деревни Харба на востоке провинции на самодельном взрывном устройстве подорвался начальник мобилизационного пункта Сирийской Арабской Армии.

23 апреля неизвестные выстрелили из РПГ-7 по дому командира местного отряда ополчения.

29 апреля и 1 мая нападения на сотрудников сирийской контрразведки осуществили члены «спящей ячейки» запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»1.

4 мая, в день убийства сирийских полицейских, было совершено еще одно нападение на блокпост сирийского мухабарата и убито три сотрудника спецслужбы. На этот раз нападение произошло на дороге между городами Млиха и Нахата на востоке провинции.

Особого внимания заслуживает намеренное разжигание розни между примирившимися группировками и фракциями «Сирийской свободной армии» в провинциях Даръа и Эс-Сувейда — с конца марта происходят похищения местных жителей, в которых обвиняют правительственные войска и, в особенности, пятый добровольческо-штурмовой корпус Сирийской Арабской Армии, куда как раз под поручительство России вошли многие отряды «Сирийской свободной армии».

Например, 7 апреля в Сети появились кадры похищенных жителей провинции Даръа — на кадрах они связаны и явно подвергались пыткам. В похищении обвиняют банды из Эс-Сувейды. Время публикации просчитано: только-только стихли разногласия между племенами и слегка отошла на второй план мини-война в Аль-Курайе, унесшая жизни 15 человек.

Несмотря на то, что все старейшины и шейхи из Эс-Сувейды уже осудили эти кадры и объявили о непричастности, цель — подбрасывание дров в тлеющий с начала «сирийской весны» конфликт на юге страны — достигнута.

Виноват режим

Из-за участившихся нападений стороны снова начали точить ножи, обвинения посыпались в адрес сирийского правительства, шиитских отрядов «Хезболлы» - и России. Все эти обвинения происходили на фоне планомерного наращивания группировки войск для проведения контртеррористической операции в Аль-Музейрибе. На блокпосты и опорные пункты правительственных войск в окрестностях населенных пунктов Тафас, аль-Ядуда на западе провинции стягивали подкрепления всю неделю — замечены были в том числе и танки.

Syrian Arab Army forces

Fourth division men tanks to Daraa pic.twitter.com/8DsmLBqyNb — Spriter (@ynms79797979) May 7, 2020

В ночь с 7 на 8 мая правительственные войска Сирии начали операцию в Аль-Музейрибе.

#درعا

الٱن اقتحام بلدة المزاريب.

كان الله معكم

ولعن الله من يخذلكم pic.twitter.com/lU4xxB0Ke4 — ابو المنايا (@abo_almanaya) May 8, 2020

В том, что операция увенчается успехом, сомнений нет — все-таки соотношение сил и средств не в пользу «спящих ячеек» в Аль-Музейрибе. Однако едва ли от этого будет какой-то толк.

Такая же операция проводилась в начале марта в Эс-Санамейне, другом населенном пункте Даръа. По факту, сидевшая в городе бандгруппа сдалась и была вывезена на подконтрольные протурецким бандформированиям территории на севере провинции Алеппо. Но проблема решена не была — нападений стало еще больше, подняли голову террористы ИГ.

Путем вот таких убийств и провокаций на корню подрываются не только усилия переговорщиков из рядов российских миротворцев или сирийских спецслужб, пытающихся урегулировать сложную ситуацию на сирийском юге. Полностью дискредитируется программа государственной амнистии, под которую в 2018-2019 годах сняли обвинения с сотен и тысяч членов незаконных вооруженных формирований, промышлявших в Хауране. И сейчас этих же «полноправных граждан» обвиняют в срыве договоренностей и возвращении к разбою, а сирийское государство — в амнистировании отпетых преступников, которые не отбросили нож и топор, автомат и тачанку.

Injuriarum nemo obliviscitur, beneficiorum autem multi (лат. Об обидах не забывает никто, о благодеяниях же — многие).

1 Организация запрещена на территории РФ.