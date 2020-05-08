Москва, 8 мая. Сын ведущей «Дома-2» Ольги Орловой Артем записал видео, на котором его мать не может нормально произнести слово «успокаивающее». Ролик появился в Instagram.

Сын Орловой публично высмеял мать в социальной сети. На кадрах, снятых 19-летним молодым человеком, телеведущая сидит за столом с растерянным видом и старательно говорит слово «успокаивающее». Выговаривает это слово она не очень правильно. Вместо правильного произношения слышится: «Успокающивае». При этом сын говорит матери: «Повтори еще раз!».

Выговорить правильно слово у Орловой снова не получается. Молодой человек смеется, а Орлова удивленно смотрит на сына, явно не понимая, что не так.

«У вас бывает, что заклинит с каким-нибудь словом? У меня крайне редко. Решила уточнить у сына, а молодежь нынче крайне жестока к людям более зрелого возраста», — прокомментировала она ситуацию.

«Прекрасны. А молодежь эта ничего не понимает в успокаиваювающиваих фильмах», — пошутили пользователи.

Ранее Ольга Орлова поддержала введение в РФ налога на породистых собак. Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила ввести налог для владельцев собак, чтобы компенсировать расходы на бездомных животных. Певица Ольга Орлова уточнила, что налоги не должны выплачивать люди, берущие собак из питомников.

По словам мэра Якутска, на карантин, вакцинацию, стерилизацию, чипирование и другие мероприятия с безнадзорными животными тратится очень много денег. Так, в среднем на одно животное уходит порядка 14,5 тысячи рублей.