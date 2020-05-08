Российские фармацевты заявили о готовности выпускать препарат для лечения коронавируса

Москва, 8 мая. Препарат «Фавипиравир», применяемый при лечении коронавирусной инфекции, могут начать производить на базе саранского завода «Биохимик». Технологию полного цикла производства медикамента на данном предприятии разработали специалисты фармацевтической компании «Промомед».

По словам директора организации Марины Пеньковой, на сегодняшний день фармацевты готовы к клиническим исследованиям препарата. Специалисты предполагают, что в силу обстоятельств, необходимые процедуры будут проведены в ускоренном режиме.

«После клинических исследований, как только будет получено регистрационное удостоверение на препарат, приступим к его производству и реализации. Мы надеемся, что регистрация препарата займет 3–4 месяца и препарат поступит на рынок до конца года, поскольку его необходимость абсолютно очевидна», — сказала Пенькова РИА Новости.

На сегодняшний день учеными уже доказана эффективность применения «Фавипиравира», поскольку он воздействует на все виды вирусов. Польза лечения COVID-19 данным препаратом изучается в 29 странах. При этом, когда была необходимость найти эффективное средство против лихорадки Эбола в 2015 году, эффективным оказался именно «Фавипиравир», отмечает директор «Промомеда».

«На сегодня других настолько эффективных противовирусных препаратов нет. На сотнях пациентов уже показано, что «Фавипиравир» снижает действие вируса COVID-19 в организме с 11 до четырёх дней», — поясняет Пенькова.

Напомним, ранее Минздрав России разрешил клинические испытания японского препарата против гриппа «Фавипиравир» среди пациентов, зараженных коронавирусом. Исследования проведут в 17 лечебных учреждениях. Как уточнили специалисты, российскому производителю данного препарата разрешили провести «адаптивное многоцентровое рандомизированное открытое сравнительное клиническое исследование». Будет оценена эффективность и безопасность препарата «Фавипиравир» у больных COVID-19.