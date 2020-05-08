В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат двигатели пятого поколения

Москва, 8 мая. Поставки истребителей пятого поколения Су-57 с двигателем четвертого поколения в Воздушно-космические силы (ВКС) России запланированы до середины 2020-х годов, далее самолеты будут поставляться с двигателем пятого поколения. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

«Значимым событием для нас станет начало серийной поставки самолетов Су-57. Отмечу, что Су-57 будет поступать в войска в два этапа», — цитирует Криворучко журнал «Национальная оборона».

Замминистра отметил, что на первом этапе (до середины 2020-х) самолеты будут закупать с двигателями четвертого поколения. На втором этапе, после завершения испытаний, начнутся поставки Су-57 с имеющими «меньшую стоимость жизненного цикла» и повышенную топливную эффективность «двигателем и с силовыми установками пятого поколения».

Новый российский истребитель пятого поколения предназначен для уничтожения любых видов целей. Первый полет Су-57 совершил в 2010 году. Главные преимущества самолета — высокая маневренность в сочетании со скоростными характеристиками, высокотехнологичное оснащение и малая заметность.

Ранее аналитики вьетнамского издания Soha сообщили, что истребители Су-57 трижды унизили американскую разведку на территории Сирии. Осенью 2015 года самолеты внезапно появились на авиабазе «Хмеймим», что стало настоящей неожиданностью для американской разведки.

В 2018 году российские истребители нового поколения аналогичным образом показали себя и на Ближнем Востоке. Кроме того, недавно российские Су-57 преодолели воздушное пространство над тремя базами США в Ираке, однако системы ПВО их так и не заметили, обращают внимание вьетнамские аналитики.