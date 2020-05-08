В Минобороны рассказали о сроках принятия «Циркона» на вооружение

Москва, 8 мая. Корабельный комплекс с гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» планируют принять на вооружение на рубеже 2020-2021 годов. Об этом рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

«Ориентировочные сроки принятия на вооружение комплекса – 2021-2022 годы», – цитирует Криворучко журнал «Национальная оборона».

Испытания комплекса начались в декабре прошлого года на борту фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков». В этом году его испытания планируют проводит на многоцелевых атомных подводных лодках проекта 885М и надводных кораблях проекта 22350.

Гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» или 3M22 (по классификации НАТО SS-N-33) входит в комплекс 3К22. Ее ключевым отличием от других противокорабельных ракет российского и зарубежного производства стала значительно большая (до 8 махов или 9800 километров в час) скорость. Основной полет ракеты проходит на высоте от 30 до 40 километров, где сопротивление воздуха невелико, что позволяет «Циркону» разгоняться до гиперзвуковых скоростей и преодолевать расстояние от 600 до 1000 километров.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что до введения в эксплуатацию «Цирконы» пройдут еще около 10 запусков в рамках госиспытаний. Предполагается, что стрельбы пройдут в 2020-21 годах. Около восьми пусков по наземным и морским целям запланированы с борта «Адмирала Горшкова». Еще 2–3 запуска будет совершено с подлодки «Северодвинск», в том числе один из подводного положения.