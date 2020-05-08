Французский историк рассказала, чем отличаются русские от европейцев

Париж, 8 мая. «Чувство смерти» и поразительное «чувство истории» является тем, что отличает русских от европейцев. К такому выводу пришла историк, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс.

По ее словам такое качество, как «чувство истории» у русских оказалось развито из-за трагедий, которые пережил народ в 20 веке. При этом Каррер д'Анкосс отмечает, что обостренное «чувство смерти» содержится как в классической русской литературе, так и в православии.

«Православное христианство, которое явно ставит воскрешение, то есть смерть, в основу веры. В России смерть видима, хотя бы в манере погребения. Гроб остается открытым до последней минуты, умерший остается для последнего прощания», — приводит слова историка РИА Новости со ссылкой на газету Figaro.

Также специалист отмечает, что пандемия коронавирусной инфекции показала, что европейцы думают лишь о настоящем. Поэтому они забыли, что есть смерть, подменяя ее понятием «уход из жизни».

Напомним, ранее ученые поставили под сомнение масштабы и смертоносность пандемии чумы, которая произошла в 542 году в Византийской империи. Опровергнуть популярный миф удалось благодаря нескольким математическим моделям.