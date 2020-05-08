Биолог Поддубко рассказала, как и чем обрабатывать продукты после покупки

Москва, 8 мая. После покупки продуктов, приобретенных в супермаркетах или на рынках, необходимо обрабатывать обязательно спиртосодержащими антисептиками. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко при этом отметив, что обеззараживающие вещества, содержащие хлор, могут быть опасны для человека.

«То есть все, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта. Понятно, что хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем поверхности, коробки, изделия», — цитирует Поддубко РИА Новости.

Также было отмечено, что зачастую хлоросодержащие антисептики используются при обработке различных поверхностей, например, дверных ручек. Кроме того, хлор необходимо смывать через полчаса после нанесения. В случае обработки продуктов специалист советует промывать фрукты и овощи под едва горячей водой, поскольку вирус погибает при температуре более 40 градусов. Поддубко также не советует хранить немытые продукты в холодильнике, так как при низких температурах вирусы способны сохраняться заметно дольше.

Напомним, ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей Анастасия Алексеева вместе с экспертом по качеству и безопасности продуктов питания, кандидатом технических наук Айком Геворкяном отправилась в рейд по столичным супермаркетам. Автор только что вышедшей в свет книги «Осторожно, еда!» дал советы, как правильно совершать покупки в продуктовом магазине.