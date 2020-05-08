Москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ при COVID-19

Москва, 8 мая. Переболевший COVID-19 35-летний житель столицы Денис Пономарев рассказал СМИ о странных ощущениях от искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Мужчина отметил, что лечился от коронавирусной инфекции и двух разновидностей пневмонии почти два месяца. Некоторое время ему требовалась искусственная вентиляция легких. В настоящее время Пономареву поставили диагноз «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония», москвич частично выздоровел.

Мужчину подключили к аппарату ИВЛ в реанимации после нескольких дней лихорадки. Врачи выяснили, что его легких «не хватает на то, чтобы эффективно продолжить лечение». Специалисты отмечали потемнение, «матовое стекло» и другие негативные процессы.

Пономарев рассказал, что ощущения от искусственной вентиляции легких показались ему необычными.

«Это было довольно необычное ощущение. Я как будто находился под водой. Изо рта торчала куча трубок. Самое странное — дыхание не зависит от того, что делал я, я чувствовал, что за меня дышит машина. Но ее наличие меня и обнадеживало — значит, есть шанс на помощь», — отметил Пономарев.

Москвич подчеркнул, что с врачами общался либо жестами, либо написанными от руки сообщениями. Много сил у него уходило даже на одно предложение. Со временем Пономарев привык к трубкам, машине, необходимости переворачиваться и большую часть времени лежать на животе.

Вспышка COVID-19 впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Возбудителем заболевания оказался новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила COVID-19 пандемией. Количество зараженных в мире превысило 3,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни свыше 269 тысяч человек.

На территории России выявлено более 177 тысяч случаев заражения, 1,6 тысячи инфицированных умерли. Почти 24 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.