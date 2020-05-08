Астрологи назвали худшие дни для посадок в мае

Москва, 8 мая. Астрологи составили лунный календарь, в котором подробно расписали дни в мае, которые бесполезны для работ в огороде. Если запланировать посев в это время, урожай будет скудным, поясняют специалисты.

Так, согласно календарю, 7 мая в Полнолуние запрещено проводить любые работы в саду. Дело в том, что в этот день Луна находится в знаке Скорпиона, поясняют астрологи. Кроме того, не рекомендуется пересаживать цветы с 10 по 12 мая. Однако такие корнеплоды, как картофель, редис и репа сажать разрешается.

13 и 14 мая называются не лучшими днями для работы на даче. В эти дни специалисты советуют косить, проводить опрыскивание и окуривание, а также подстригать деревья и кусты на участке. Следующим неудачным периодом для садовода называется с 18 по 19 мая. В эти дни Луна убывает, потому астрологи предлагают сосредоточиться на подготовке почвы под посев и уничтожении вредителей. При этом 22 мая считается совершенно бесполезным днем для работы в огороде.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников призвал россиян «соблюдать меру» в работе на даче во время майских праздников. Медик объяснил опасность чрезмерных физических нагрузок. Он посоветовал проконсультироваться с медиками при появлении боли, которая наблюдается в промежности типа «седла».