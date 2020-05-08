Эксперт рассказал о роковой ошибке задержанного бизнесмена Быкова

Москва, 8 мая. Член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев рассказал о роковой ошибке задержанного бизнесмена Анатолия Быкова.

Быков в середине 1990-х годов возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода и занимался политикой. Бизнесмена уже задерживали в октябре 2000 года, до июня 2002 года он пробыл в заключении. Мещанский районный суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил его к условному сроку в 6,5 года.

В минувший четверг Быкова задержали по делу об убийстве Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. По версии следствия, у авторитетного бизнесмена и его 24-летнего соратника произошел конфликт.

Молодой человек считал, что Быков несправедливо распределял доходы от совместной деятельности. Через некоторое время перед машиной бизнесмена произошел взрыв. Следствие считает, что Быков посчитал инцидент организованным Наумовым и его приятелем Войтенко покушением. В ответ бизнесмен якобы решил убить молодых людей.

«Сколько веревочке не виться, а конец все равно будет. Быков — предприниматель очень авторитетный, под стать методам, которые он использовал. Его арест — показатель, что преступления прошлых лет все же раскрываются», — цитирует Соловьева газета «Известия».

Эксперт находит странным, что Быков, «имея такую историю», не уехал на постоянное место жительства за границу.