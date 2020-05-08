Журналисты Sohu объяснили, чем может обернуться для Запада провокация в Баренцевом море

Пекин, 8 мая. Если военные корабли США и Великобритании пересекут «красную линию», то в них могут случайно попасть снаряды. Россия четко дала понять, что не позволит угрожать своим стратегическим районам. Об этом сообщили аналитики китайского издания Sohu пояснив, чем для кораблей НАТО может обернуться провокация в Баренцевом море.

В начале этой недели три ракетных эсминца ВМС США и один эсминец Королевского флота вошли в Баренцево море, которое часто называют «задним двором России». При этом, Москва весьма необычно отреагировала на эту провокацию. В частности, Россия предпочла сделать вид, что ничего не происходит. Как считают эксперты, Запад рассчитывал подобными действиями спровоцировать ВМФ РФ, однако вместо этого столкнулся с холодным расчетом и оказался повержен.

После Россия закрыла один из районов в Баренцевом море для учебных артиллерийских стрельб крейсера «Маршал Устинов». Таким образом военным США и Великобритании намекнули, что если они пересекут «красную линию», то в них могут попасть снаряды.

«Российский крейсер «Маршал Устинов» является достаточно мощным кораблем, который способен стать большой проблемой для западных военных. Едва ли команды американских эсминцев захотят в этом лично убедиться», — цитирует экспертов Sohu издание «ПолитРоссия».

Напомним, ранее Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал действия сил НАТО в Баренцевом море. По его словам, они являются бессмысленными.

В настоящее время Вооруженные силы РФ сохраняют стратегический паритет с армиями НАТО благодаря боевому потенциалу, выросшему в два раза с 2012 года. Об этом ранее заявлял глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации.