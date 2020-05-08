Банкира Олега Власова арестовали на два месяца в Москве

Москва, 8 мая. Тверской суд столицы заключил под стражу на два месяца экс-председателя совета директоров банков «Инкредбанк» и «Балтика» Олега Власова. По данным СМИ, в отношении банкира проводится расследование о выводе из России денег по «молдавской схеме».

МВД ранее заочно предъявило политику из Молдавии Ренато Усатому обвинение по делу о выводе 500 миллиардов рублей из России. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое незаконно вывело деньги через молдавский банк Moldindconbank в 2013-2014 годах.

Согласно версии МВД, злоумышленники выводили из страны деньги по надуманным основаниям и поддельным документам. Средства они перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО «Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» на счета иностранных организаций под видом продажи валюты.

В организации криминальной схемы подозревают имеющих российское и молдавское гражданство Вячеслава Платона и Владимира Плахотнюка. В настоящее время они находятся в международном розыске.

По данным «Коммерсанта», возглавляемые Власовым банки использовались для открытия счетов компаний, которые участвовали в криминальной схеме, и переводили деньги в банк Moldindconbank.

Власову предъявили обвинение в создании преступного сообщества и проведении валютных операций с использованием подложных документов. По решению суда банкир помещен в СИЗО до 6 июля.