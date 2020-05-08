МИД Чехии объяснил повышение мер безопасности в московском посольстве

Прага, 8 мая. Министерство иностранных дел Чехии прокомментировало меры, которые предпринимаются для усиления безопасности дипломатического представительства страны в Москве. По словам чешского МИД Зузаны Штиховой, данный процесс продолжается уже длительное время и не зависит от ситуации в отношениях между странами.

Дипломат утверждает, что в московском посольстве уже длительное время повышаются меры безопасности как в отношении помещения, так и сотрудников представительства.

«Речь идет, например, о периметрической защите, охране здания и прилегающей к нему территории, контроле входа в здание и тому подобном», — цитирует Зузану Штихову РИА Новости.

Более подробная информация о мерах, принимаемых Чехией, сообщена не была из-за конфиденциальности данных сведений. При этом было отмечено, что часть проекта по модернизации охраны посольства власти страны выполнили уже в конце предыдущего года. Одной из его частей также будет направление в Москву сотрудников охраны из рядов сотрудников МИД, поясняет Штихова. Представитель МИД Чехии отметила, что речь не идет о направлении в Россию полицейских.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия якобы планирует принять меры по усилению своего посольства после того, как здания в Москве и Санкт-Петербурге были атакованы неизвестными. К стенам диппредставительства были брошены дымовые шашки после того, как Праге по решению местных властей был снесен памятник маршалу Коневу.

Как позже пояснил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чиновники Праги, санкционировавшие демонтаж памятника Ивану Коневу, нанесли удар по национальной истории Чехии.