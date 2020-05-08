Польский эксперт предсказал раскол Европы из-за «Северного потока — 2»

Варшава, 8 мая. Завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» приведет к подрыву единства и согласованности ЕС во внешней политике. Раскол Евросоюза в эфире Polskie Radio предсказал польский эксперт Камиль Зайончковский.

«К сожалению, это стало бы доказательством того, что единство и согласованность среди стран Европейского союза в вопросах внешней политики настолько же хрупкое, как и несколько лет назад», — заявил Зайончковский.

По мнению специалиста, завершение проекта, по сути, дело решенное, однако США и настроенным против газопровода странам Евросоюза следует оказывать политическое и дипломатическое давление на выступающую за строительство «Северного потока — 2» Германию.

Зайончковский подчеркнул, что ФРГ не меняет позитивной оценки газопровода. Берлин уже два года заявляет, что проект носит сугубо экономический характер. По мнению эксперта, власти Германии не отказываются от этой позиции потому, что это стало бы «символическим проигрышем федерального правительства Ангелы Меркель».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды нескольких стран, в том числе России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 километра, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.

Противниками «Северного потока — 2» выступают США, желающие посадить Европу на свой сжиженный природный газ, а также Украина, Польша и ряд других стран. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, участвующих в прокладке труб, немедленно прекратить строительство. После этого швейцарская Allseas заявила о приостановке прокладки газопровода.