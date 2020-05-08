Григорьев-Апполонов нашел свою любовь в «Доме-2»

Москва, 8 мая. Зять и полный тезка солиста группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов покинет телепроект со своей новой возлюбленной Надин Зданявичене. Родственника знаменитого певца около трех лет не видели с другой женщиной после гибели его супруги Юлии.

Многие из зрителей «Дома-2» удивились решению Григорьева-Апполонова, поскольку они считали его отношения со Зданявичене фиктивными и не верили в искренность их чувств. Кроме того новостью для них стало то, что девушка решилась покинуть телепроект и отказаться от участия в съемках ради возлюбленного.

Андрей Григорьев-Апполонов пришел в телепроект в апреле для того, чтобы найти себе супругу. Ранее он был женат на сестре солиста группы «Иванушки International» Юлии. После бракосочетания он решил взять ее фамилию. В 2017 году его жена скончалась от приступа астмы, пишет издание «Дни.ру»

Напомним, в настоящее время участник поп-группы «Иванушки», певец Андрей Григорьев-Апполонов из-за кризиса погрузился в состояние депрессии. Бывшая возлюбленная певца Олеся Сазыкина призналась, что артист начал серьезно злоупотреблять спиртными напитками. По ее словам, солист «Иванушек» спивается на самоизоляции из-за финансовых трудностей.