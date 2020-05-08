СМИ связали гибель миллиардера Босова с задержанием бизнесмена Быкова

Москва, 8 мая. Гибель миллиардера Дмитрия Босова связали с уголовным делом об убийстве двух человек, в котором подозревают бизнесмена и политика Анатолия Быкова.

Тело миллиардера было обнаружено в подмосковном селе Усово его родственниками. Согласно предварительной версии следствия, 52-летний предприниматель мог покончить с собой. Сейчас следователи устанавливают все детали произошедшего, опрашивая знакомых и родственников погибшего.

По данным журнала Forbes, всего за год Дмитрий Босов смог переместиться в списке самых богатых людей России с 102 места на 86. Его состояние оценивалось в 1,1 миллиарда долларов.

Миллиардер должен был стать свидетелем по делу Анатолия Быкова, который в середине 1990-х годов возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода, а также активно занимался политикой. Бизнесмена уже задерживали в октябре 2000 года, до июня 2002 года он пробыл в заключении. Мещанский районный суд Москвы признал бизнесмена виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил его к условному сроку в 6,5 года.

Босов и Быков в 1990-х годах строили бизнес в сфере природных ресурсов и были связаны деловыми отношениями, сообщает со ссылкой на источник «Московский Комсомолец». По данным СМИ, тот факт, что Босов должен был стать свидетелем по делу Быкова, мог вывести миллиардера «из душевного равновесия».

Быкова задержали в четверг по делу об убийстве Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году. По версии следствия, у Наумова и подозреваемого произошел конфликт. Молодой человек считал, что Быков несправедливо распределял доходы от совместной деятельности. Через некоторое время перед машиной бизнесмена произошел взрыв. Быков якобы решил, что это дело рук Наумова и его приятеля Войтенко, поэтому решил убить молодых людей.