Юрист Соловьев рассказал, почему опасно оставлять чеки в магазине

Москва, 8 мая. При покупке продуктов и других товаров оставлять чеки на кассе чрезвычайно опасно. Информацией, которая содержится в них, могут воспользоваться мошенники. Об этом рассказал председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.

Как поясняет юрист, большинство из людей после совершения покупки не обращают внимания на чек и скомкав, бросают в урну или рядом с ней. Однако это является большой ошибкой.

«Некоторые, зная что-то о личной финансовой безопасности, суют его в карман и выкидывают уже дома или на работе. Но во всех этих трех случаях, с разной степенью вероятности, чек может быть использован мошенниками для хищения средств», — поясняет Соловьев.

Так, предприимчивые злоумышленники способны украсть деньги не только у покупателя, но и у магазина. Например, если оплата товара была осуществлена наличными, мошенник может завладеть чеком, вынести аналогичный товар, сняв с него защиту, а на следующий день вернуть за «покупки» деньги, получив живые деньги, сообщает агентство экономической информации «Прайм».

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