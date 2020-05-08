Боня раскритиковала Водонаеву, назвавшую себя жертвой домогательств

Москва, 8 мая. Российская телеведущая Виктория Боня ответила на слова Алены Водонаевой, которая заявила о домогательствах со стороны знаменитого российского продюсера.

Боня назвала заявление своей коллеги «грязной ложью». По ее словам, в 2007 году они вместе участвовали в кастинге на роль ведущей телепередачи «Cosmopolitan. Видеоверсия». По словам Бони, организаторы отказались от участия Водонаевой потому что ее сочли девушкой «не в формате Cosmo», кроме того утверждается, что она «совершенно не могла себя вести в кадре».

«Этот озлобленный человек понимает, что может привлечь к себе внимание только скандалами, потому что в ином случае она публике не интересна», — заявила Виктория Боня.

По мнению телеведущей, историю с домогательствами Водонаева придумала давно и сейчас использует как информационный повод. Также Виктория Боня отмечает, что ее коллегу стоит проверить на полиграфе, а обвиненный в домогательствах продюсер Александр Митрошенков должен подать иск о клевете. При этом Боня утверждает, что полностью уверена в том, что бизнесмен «никогда в таком замечен не был», пишет «Лента.ru»

Напомним, по словам Водонаевой, инцидент произошел в 2007 году. Тогда она претендовала на роль ведущей на одном из телевизионных каналов, однако в самый последний момент Митрошенков потребовал от нее вступить в более «личный контакт».

Компания, которая принадлежит продюсеру, является создателем одних из самых рейтинговых шоу на российском телевидении. Им принадлежат такие проекты, как «Андрей Малахов. Прямой эфир», «Привет, Андрей!», «60 минут», «Спокойной ночи, малыши!».