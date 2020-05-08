Презентация Пентагона о Второй Мировой как акт войны с исторической правдой. Колонка Голоса Мордора

Один и самых страшных военных преступников в истории человечества Йозеф Геббельс как-то сказал: «Чем чудовищнее ложь, тем толпа охотнее поверит в нее». Удивительно, но почти ровно спустя 75 лет со дня его бесславной смерти, эту фразу взяли на вооружение потомки тех, кто когда то участвовал в разгроме нацисткой Германии. А именно — американские военные историки, выпустившие ко дню разгрома нацистской Германии мультимедийную презентацию под названием «День победы в Европе: время празднования, осмысления».

Да уж, осмыслили по полной, без всякого стеснения. Это становится ясно из ключевого тезиса историков Пентагона — оказывается, судьбу нацистской Германии предопределила высадка союзников во французской Нормандии в июне 1944 года. И ни что иное. Как будто бы не было нескольких лет войны на территории Советского Союза, в которой Красная Армия, ценой огромных жертв, перемалывала кости нацистскому монстру. Как будто бы не было битвы за Москву, Сталинграда и Курской дуги, не было огромных жертв советского народа.

Врать, конечно же легко. Тем более, что современное поколение, не особо озабочено проверкой фактов. А они, эти факты — очень упрямы — в июне 1944 года Красная Армия неудержимо двигалась на запад, и уже можно было сказать, что хребет германского нацизма был уже сломан. А окончательный разгром Германии, стал лишь делом времени.

Но и это еще не все. Историки Пентагона вновь транслируют, ставший с определенных пор модным тезис о том, кто виновен в начале Второй Мировой войны. И тут — без сюрпризов. Разумеется, начало Второй Мировой войны преподносится как сговор двух тоталитарных режимов — германского и советского, а самим началом войны стало совместное нападение Германии и СССР на мирную Польшу.

Тезис не то, чтобы спорный. Лживый. Существует масса исторических документов и свидетельств о том, как начиналась Вторая Мировая война и что к ней привело. Наверное, нет смысла повторять, что война явилась следствием потакания политике Гитлера со стороны сильнейших европейских держав, с тайной надеждой на то, что его целью станет ненавистный СССР. Кроме этого, половина Европы и так была в добровольных союзниках гитлеровского режима, а те, кто был оккупирован, не особо этим тяготились и исправно работали, снабжая армию Третьего Рейха оружием, техникой, припасами и даже добровольцами, из которых составлялись целые дивизии, воевавшие против СССР на восточном фронте.

Кое-что из доклада достойно и улыбки. В частности то, как американские историки преподносят роль Франции во Второй Мировой войне. Из презентации можно узнать, что, оказывается, это именно Франция «приняла на себя большую часть всей тяжести боевых действий». Я не знаю, как это комментировать, но наверное, пентагоновским историкам, следует посмотреть фотографии оккупированного Парижа, который выглядел вполне себе счастливым городом. А «боевые действия», это видимо то, что называли «странной войной», частью которой были регулярные футбольные матчи между солдатами Вермахта и французской армии.

Переписывание истории идет уже очень давно. Оно началось практически сразу после того момента, как красный флаг оказался над куполом Рейхстага. Собственно, это и не переписывание истории. Это продолжение Великой Отечественной. Да, такой вот парадокс — Вторая Мировая окончена, а Великая Отечественная нет. Тогда, в 1945-м году, наши отцы и деды выиграли только первую ее часть, самую страшную и кровавую.

Вторую часть войны, Советский Союз к сожалению проиграл, в 1991 году. Эта часть войны была без выстрелов, без танковых клиньев и бомбардировок городов. Но потери от поражения в ней для страны были ужасны. Разрушенная промышленность, потеря огромных территорий, бывшие братья и друзья, по факту оказались оккупированы и стали настоящими врагами. Тем не менее, Россия сумела сохраниться и даже начала восставать из кошмара 90-х. И вот именно тогда началась третья часть Великой Отечественной. Наиболее подлая часть, в которой против России используются самые коварные и нечестные методы. И одним из этих методов, является попытка отформатировать память народа России. Попытка превратить этот народ из народа-победителя, в народ, виновный буквально во всем, который должен стыдиться своей истории и плевать на память своих предков. Даже странно, как до сих пор не получилось повесить на СССР вину в Холокосте, хотя, такие попытки уже были.

Доклад историков Пентагона — самый настоящий акт войны против России. Пусть в этой войне не стреляют, но ее цели точно такие же, как и в обычной, горячей войне — уничтожение страны и попытка поставить огромный народ на колени. И самое страшное, что у нынешних врагов России, полно прислуги внутри самой страны. Прислуги, которая обладает огромными ресурсами, доступом к средствам массовой информации и чувствует себя в абсолютной безопасности. Достаточно почитать, что пишут про Великую Отечественную и Победу в ней персонажи типа Шендеровича, Гозмана, Альбац и очень многие другие. Их точка зрения точь-в-точь повторяет тезисы этой самой презентации, слепленной в Пентагоне, и прекрасно показывает, кто истинные хозяева всех этих современных совестливых шуцманшафтеров, работающих на разрушение своей собственной страны.