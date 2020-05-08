Актриса Банщикова поскандалила с казаками в Геленджике из-за нарушения самоизоляции

Москва, 8 мая. Российская актриса Анна Банщикова нарушила режим самоизоляции в Геленджике и оказалась в центре скандала после спора с представителями мобильной группы, следящей за соблюдением ограничительных мер в городе.

В Сети появилось видео, на котором Банщикова вместе с ребенком сидит на лавочке в парке и просит стоящих возле нее казаков представиться. При этом она высказала предположение, что казак может быть пьян.

Актриса напомнила, что мужчины находятся при исполнении и потребовала дать ей имя и фамилию.

«Вам муж будет давать!» — заявил мужчина в форме.

Актриса сообщила оппонентам, что уже не первый год участвует в съемках сериала на территории Геленджикского района.

«Я не девушка, я актриса Анна Банщикова. Снимаюсь у вас уже пятый год. Вы не знаете меня, да?» — поинтересовалась она.

Несколько раз она повторяла просьбу представиться, однако члены мобильной группы свои фамилии называть категорически отказались, передает Пятый канал.

Как сообщает портал Югополис, атаман Геленджикского районного казачьего общества Константин Зырянов, комментируя инцидент, заявил, что Банщикова в ответ на замечания группы «начала умничать, снимать на видео и неправильно себя вести».

Директор актрисы Ян Трунцев позднее уточнил, что Банщикова возвращалась из магазина с ребенком и присела на скамейку отдохнуть.

«В этот момент к ней подошли люди в форме, которые были в нетрезвом и неадекватном состоянии. Это очевидно на видео, гуляющем в сети. Сотрудники правопорядка стали беспричинно угрожать и хамить актрисе, не имея ни малейшего повода», — сообщил он, подчеркнув, что члены мобильной группы так и не представились.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,8 млн человек. От коронавируса скончалось более 265 тыс. человек.

В России, как и в большинстве стран, затронутых пандемией, введен режим самоизоляции. Жителям разрешается покидать дома только в определенных случаях: поход в ближайший магазин или медучреждение, вынос мусора, выгул животных. За нарушение ограничительным мер налагаются штрафы.