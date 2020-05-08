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Актриса Банщикова поскандалила с казаками в Геленджике из-за нарушения самоизоляции

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Актриса Банщикова поскандалила с казаками в Геленджике из-за нарушения самоизоляции

Москва, 8 мая. Российская актриса Анна Банщикова нарушила режим самоизоляции в Геленджике и оказалась в центре скандала после спора с представителями мобильной группы, следящей за соблюдением ограничительных мер в городе.

В Сети появилось видео, на котором Банщикова вместе с ребенком сидит на лавочке в парке и просит стоящих возле нее казаков представиться. При этом она высказала предположение, что казак может быть пьян.

Актриса напомнила, что мужчины находятся при исполнении и потребовала дать ей имя и фамилию.

«Вам муж будет давать!» — заявил мужчина в форме.

Актриса сообщила оппонентам, что уже не первый год участвует в съемках сериала на территории Геленджикского района. 

«Я не девушка, я актриса Анна Банщикова. Снимаюсь у вас уже пятый год. Вы не знаете меня, да?» — поинтересовалась она.

Несколько раз она повторяла просьбу представиться, однако члены мобильной группы свои фамилии называть категорически отказались, передает Пятый канал.

Актриса Банщикова поскандалила с казаками в Геленджике из-за нарушения самоизоляции

Как сообщает портал Югополис, атаман Геленджикского районного казачьего общества Константин Зырянов, комментируя инцидент, заявил, что Банщикова в ответ на замечания группы «начала умничать, снимать на видео и неправильно себя вести». 

Директор актрисы Ян Трунцев позднее уточнил, что Банщикова возвращалась из магазина с ребенком и присела на скамейку отдохнуть.

«В этот момент к ней подошли люди в форме, которые были в нетрезвом и неадекватном состоянии. Это очевидно на видео, гуляющем в сети. Сотрудники правопорядка стали беспричинно угрожать и хамить актрисе, не имея ни малейшего повода», — сообщил он, подчеркнув, что члены мобильной группы так и не представились.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,8 млн человек. От коронавируса скончалось более 265 тыс. человек.

В России, как и в большинстве стран, затронутых пандемией, введен режим самоизоляции. Жителям разрешается покидать дома только в определенных случаях: поход в ближайший магазин или медучреждение, вынос мусора, выгул животных. За нарушение ограничительным мер налагаются штрафы.

Актриса Банщикова поскандалила с казаками в Геленджике из-за нарушения самоизоляции

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Источник: Пятый канал
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