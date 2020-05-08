Стенограммы по фейковому расследованию Мюллера опубликованы в США

Вашингтон, 8 мая. В США Комитет палаты представителей по разведке обнародовал стенограммы 57 показаний, которые давались в рамках «расследования» спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «российском вмешательстве».

Общий объем опубликованного документа составил более 6 тысяч страниц. Он содержит показания бывшего руководителя национальной разведки США Дэна Коутса, бывших помощников президента США Дональда Трампа, его сына, а также экс-постпреда США при ООН Саманты Пауэр и других, сообщает РИА Новости.

В 2017 году Министерство юстиции США назначило Мюллера спецпрокурором для расследования «вмешательства РФ» в президентские выборы США 2016 года. В тот год в них одержал победу Дональд Трамп. За два года работы Мюллеру не удалось найти доказательств того, что Москва якобы «оказывала влияние» на электоральный процесс в США. Более того, провальное «расследование» обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 млн долларов. После того, как спецпрокурор выступил с итоговым докладом, он признал свое поражение и подал в отставку.

В середине марта текущего года окружной суд Колумбии удовлетворил ходатайство прокуратуры США о прекращении процесса в отношении компании «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина, которую Вашингтон обвинял в якобы вмешательстве в американские выборы. С российской компании были сняты все обвинения.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что фейковое расследование о «вмешательстве России» мешало сотрудничеству Москвы и Вашингтона.