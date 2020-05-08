Российские РЛС сопровождали 24 иностранных летательных аппарата у границ РФ

Москва, 8 мая. За прошедшую неделю российские радиолокационные станции (РЛС) брали на сопровождение 24 иностранных летательных аппарата, которые проводили разведку у границ России. Такие данные в пятницу приводит Минобороны РФ.

Вдоль российских границ воздушную разведку вели пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 19 самолетов-разведчиков иностранных государств. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты проходили под контролем РЛС России, нарушений воздушного пространства страны допущено не было.

В оборонном ведомстве также отметили, что в рамках боевой подготовки на 78 аэродромах российские летчики за неделю выполнили 186 летных смен.

Ранее генеральный директор АО «РТИ» (разработчик и производитель высокотехнологичной продукции) Павел Лаптаев рассказал журналистам, что компания в ближайшие пять лет создаст новые радиолокационные станции, функционирующие в терагерцевом диапазоне и способные идентифицировать малые дроны.