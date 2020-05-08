Комаровский рассказал, как сделать летний отдых безопасным

Москва, 8 мая. Врач и телеведущий доктор Евгений Комаровский рассказал, как сделать летний отдых в 2020 году безопасным на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Комаровский отметил, что если люди планируют свой отдых на лето, значит, они еще не растеряли оптимизм. По его словам, это является важным фактором для преодоления пандемии. По мнению доктора, главным условие для поездки в отпуск является достаточная финансовая обеспеченность, а также следование местным законам, которые могут накладывать определенные ограничения на передвижение на фоне пандемии.

Самым безопасным транспортом для путешествия Комаровский назвал личный автомобиль. Напротив, самым опасным вариантом поездки доктор назвал морской круиз. Он посоветовал автомобилистам чаще проветривать салон, а также мыть и обрабатывать антисептиком его отдельные участки. Комаровский посоветовал взять с собой запас влажных салфеток, санитайзеров и лекарств.

Комаровский подчеркнул, что туристам перед поездкой следует убедится, что у них в отпуске будет безопасное жилье, безопасная пища и доступная медпомощь. Врач заметил, что летний выход из дома может оказаться полезным, так как осенью коронавирус, скорее всего, вернется.

«Если у вас будет возможность вырваться за пределы вашей «временной тюрьмы», в которой вы самоизолировались, – обязательно вырывайтесь. Это, по крайней мере, позволит вам укрепить иммунитет и подготовиться ко второй волне коронавируса, которая с высокой степенью вероятности придет в октябре-ноябре», — сказал Комаровский на своем YouTube-канале.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 3,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 265 тысяч человек.

В России к борьбе с коронавирусом подключилось Минобороны. Глава ведомства России Сергей Шойгу заявил, что Минобороны подготовило около 6 745 коек для приема военных с коронавирусом и 30 тысяч мест в 182 обсерваторах.