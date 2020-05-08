Пушков назвал несерьезным новый пост Саакашвили на Украине

Москва, 8 мая. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков считает несерьезным назначение Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Данный комитет входит в состав Национального совета реформ при главе государства.

«Видимо, в надежде, что теперь он заработает. Но скорее Саакашвили оживит информационную повестку дня, чем реформы: для этого у него не будет властных полномочий. Несерьезно», — написал в своем микроблоге в Twitter российский сенатор.

Отметим, после подписания указа о назначении Зеленский поздравил экс-президента Грузии, выразив надежду, что тот «сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны».

Саакашвили занимал должность губернатора Одесской области с мая 2015 по ноябрь 2016 года. Во время нахождения на посту он получил гражданство Украины, которое ему вручил действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко. Однако уже в 2017 году глава государства изменил решение и лишил политика гражданства.

22 апреля стало известно о приглашении Зеленским Михаила Саакашвили на должность вице-премьера Украины по вопросам реформ. Позднее Саакашвили сообщил, что принял предложение Зеленского и станет «надежным членом» украинского правительства. Слова политика возмутили Грузию, которая пообещала отозвать своего посла, если Саакашвили займет обещанную ему должность.