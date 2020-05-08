Шойгу отдал приказ провести праздничные салюты в День Победы

Москва, 8 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу отдал Вооруженным силам РФ приказ провести 9 мая праздничные салюты, а также поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы.

Глава Минобороны отметил, что ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 годов заслуживают в этот праздничный день особых слов благодарности. Шойгу подчеркнул, что ветераны стали «для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости».

Кроме того, глава Минобороны приказал провести артиллерийский салют в разных городах России в 22 часа 9 мая.

«Произвести артиллерийские салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил РФ в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий», — цитирует приказ Шойгу «Красная звезда».

Ранее Шойгу рассказал, как в условиях пандемии в стране будут отмечать День Победы. По его словам, из-за сложной эпидемиологической обстановки 9 Мая будет проведена только авиационная часть парада.

В едином строю над Красной площадью пролетят 75 самолетов и вертолетов. Полет авиации также предусмотрен в 47 российских городах и на российских военных базах за рубежом.

Министр отметил, что по случаю праздника индивидуальные поздравления участников Великой Отечественной войны пройдут в гарнизонах. Кроме того, во всех военных округах и на Северном флоте состоятся церемонии возложения цветов к памятникам и мемориалам воинам. В 19.00 часов в память героев войны по всей стране будет объявлена минута молчания.