Пушков согласился с критикой Дурова жизни и работы в США 

Москва, 8 мая. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков поддержал заявление основателя мессенджера Telegram Павла Дурова о сложностях жизни и работы в США.

В своем микроблоге в Twitter российский сенатор обратил внимание на пост Дурова, в котором он привел ряд причин, по которым США не являются лучшим местом для эмиграции.

«Что же, уставший гегемон теряет драйв», — поддержал заявление Дурова Пушков.

В четверг создатель Telegram подробно объяснил, почему Кремниевая долина и США не являются лучшим местом для жизни и работы. По его словам, Соединенные Штаты являются полицейским государством с «дорогой и неэффективной» системой здравоохранения. Он также напомнил о высоких налогах в стране и ограниченной культурной жизни непосредственно в Кремниевой долине.

Критике подверглось и американское образование, которое, по словам создателя соцсети «ВКонтакте», «ниже, чем в остальных развитых странах». Дуров напомнил также о дороговизне разработок в Штатах и слабых перспективах американского рынка в XXI веке.

В заключении программист подчеркнул, что «США не являются лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса», и выразил уверенность, что «всем желающим покинуть Восточную Европу обязательно стоит рассмотреть другие варианты».