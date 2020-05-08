Китайские медики нашли коронавирус в семени мужчин

Пекин, 8 мая. Китайские исследователи нашли коронавирус SARS-CoV-2 в семени инфицированных мужчин. Об этом говорится в опубликованном в журнале JAMA Network Open докладе.

Врачи Шиси Чжан и Вэйго Чжао исследовали образцы семени у 38 пациентов больницы города Шанцю в центральной части страны. Все обследуемые были инфицированы коронавирусом, пациенты были мужского пола в возрасте от 15 до 59 лет.

Генетический материал SARS-CoV-2 обнаружен в сперме шести пациентов (15,8% от всей группы), четыре из них оставались в «острой стадии заражения», указывают авторы исследования.

По мнению экспертов, это не означает, что заразиться коронавирусом можно половым путем. Специалисты также отмечают, что требуется доказать, что в семени присутствует сам вирус, а не связанные с ним продукты. По словам профессора микробиологии и иммунологии в университете Айовы Стэнли Перлмана, речь может идти о фрагментах РНК SARS-CoV-2.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. Количество зараженных в мире с начала пандемии уже достигло почти 3,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 269 тысяч человек.

На территории России выявлено более 177 тысяч случаев заражения, 1,6 тысячи инфицированных умерли. 24 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.