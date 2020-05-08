Заразившийся COVID-19 британец пережил сепсис, остановку сердца и два инсульта

Лондон, 8 мая. 31-летний британец Омар Тейлор заразился коронавирусом, после чего пережил серию тяжелых осложнений. Сейчас его выписали из больницы домой.

Как пишет издание Daily Mail, медики советовали его семье готовиться к худшему. Врачи ввели Тейлора в медикаментозную кому, и он около месяца пролежал, будучи подключенным к аппарату ИВЛ. Когда Тейлор пришел в сознание, он понял, что потерял чувствительность в правой руке и способность разговаривать. Как удалось установить врачам, он пережил два инсульта. Кроме того, до этого у него диагностировали заражение крови и остановку сердца.

Изначально врачи были убеждены, что пациент никогда не сможет ходить. Они назвали его выздоровление настоящим чудом.

«Я смотрела на двухлетнего и четырехлетнего ребенка и думала, как сказать им, что их отец умирает», — рассказал журналистам супруга Тейлора.

Несмотря ни на что, Тейлор все же пошел на поправку. Когда его выписывали из больницы, врачи собрались, чтобы поаплодировать ему. Теперь британца ожидает длительный процесс реабилитации.

Согласно последним данным, в Великобритании зафиксировано более 207 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа, свыше 30 тысяч скончались. Среди заболевших COVID-19 были британский премьер-министр Борис Джонсон и 71-летний принц Уэльский Чарльз.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что над созданием вакцины от коронавирусной инфекции в стране работают семь центров. Клинические испытания должны начаться уже в ближайшее время.