Москва, 8 мая. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал реакцию президента США Дональда Трампа на присуждение Пулитцеровской премии коллективу New York Times за серию критических материалов о России.

«Фейками за эти годы газета и впрямь отличилась», — написал российский сенатор в своем микроблоге в Twitter.

В четверг Трамп оценил присуждение Пулитцеровской премии газете New York Times, заявив, что «это были фейковые новости». Он подчеркнул, что «Пулитцеровская премия должна быть возвращена немедленно».

«Пулитцеровский комитет, или кто там дает эту премии, — это позор, покуда они не заберут обратно эту премию», — отметил глава Белого дома.

Напомним, в 2017 году Министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на должность спецпрокурора для расследования «вмешательства РФ» в президентские выборы США 2016 года, в которых одержал победу Трамп. Спустя два года работы, Мюллеру так и не удалось найти доказательств того, что Москва «оказывала влияние» на электоральный процесс в США.

Расследование, завершившееся полным провалом, обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 млн долларов. Выступив с итоговым докладом перед представителями прессы, Мюллер признал свое поражение и заявил, что подает в отставку.

В середине марта окружной суд Колумбии удовлетворил ходатайство прокуратуры США о прекращении процесса в отношении компании «Конкорд», которую Вашингтон обвинял в якобы вмешательстве в американские выборы. С компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» российского бизнесмена Евгения Пригожина были сняты все обвинения.

Отметим, что Пригожин также прокомментировал скандал вокруг NYT. Он сравнил издание с журналами «Мурзилка» и «Крокодил» и напомнил, что сам Джозеф Пулитцер известен как основатель желтой прессы.