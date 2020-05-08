Более 30 артистов приняли участие в музыкальной акции «Мы Работаем для Вас»

Москва, 8 мая. Более 30 популярных артистов российской эстрады приняли участие в музыкальной акции поддержки «Мы Работаем для Вас», посвященной всем россиянам, которые работают в период пандемии для того, чтобы другие граждане могли остаться дома.

«Все оперативные службы, медицинские работники, курьеры, продавцы, сотрудники полиции и военные, таксисты, водители общественного транспорта и машинисты метро. Каждый день они совершают истинный подвиг во имя жизни и здоровья каждого из нас», — пояснили организаторы.

В акции приняли участие такие знаменитые музыканты, как Григорий Лепс, Стас Михайлов, Николай Басков, Владимир Пресняков, Пелагея, Валерий Сюткин, Полина Гагарина, Наташа Королева, Кристина Орбакайте, Жасмин и другие.

Музыканты исполнили песню «Мы этот мир», написанную специально для акции. Ее автором стал композитор Олег Шаумаров, который ранее сотрудничал с Пугачевой, Фадеевым и другими певцами. Кроме того, в создании композиции принял участие рэп-исполнитель Александр ST Степанов.

Акция уже установила рекорд России по самому большому количеству артистов, которые приняли участие в исполнении песни, находясь дома в самоизоляции.

Напомним, ранее музыканты оркестра московской полиции приняли участие в акции «Мы вместе» и поблагодарили медиков и волонтеров за их самоотверженный труд. Кроме того, ранее сотрудники Росгвардии записали для медиков видео с песней.