Нагиев покорил поклонников зажигательным танцем с «Пухляшом» из клипа Little Big

Москва, 8 мая. Актер Дмитрий Нагиев развлек поклонников во время самоизоляции, показав зажигательные танцы вместе с Дмитрием Красиловым, более известным как «Пухляш» из клипа Little Big.

Нагиев опубликовал в Instagram небольшой ролик, в котором учится танцам у пластичного артиста.

«Пока одни ищут точку G, я тут это… Может стану героем России за то, что развлекал вас из последних сил. Смотрите, нравится вам это или нет. Прямо сердце колотится, ну и приключение в пандемию», — подписал свой пост Нагиев.

Поклонники артиста оценили юмор артиста, подчеркнув, что тому удалось их развеселить.

«Ну, хоть кто-то умеет веселить и радовать, спасибо Вам за позитив», — пишет в комментариях пользователь под ником 123vnp.

«Нагиев танцует, как мой дед после стакана самогона», — пошутил genseng94.

«Идите в президенты! У вас талант во всем! Пушка-пулемет», — добавила kudriavtseva8372.

«Дмитрий, артистизм просто зашкаливает», — оставила комментарий zhannazhanna922.

Несколько пользователей отметили, что своим танцем Нагиев напомнил им итальянского актера Адриано Челентано.

Шутку оценили и коллеги актера.

«Горячая новость: С кем самоизолируется Дмитрий Нагиев», — написала Эвелина Бледанс.

«Обожаю», — коротко добавила телеведущая Лера Кудрявцева.

Певица Зара оставила в комментариях несколько эмодзи «огонь». Смеющиеся до слез смайлики также оставили актриса Ольга Медынич и певица Катя Лель.

Дмитрий Красилов прославился после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, которую они записали для конкурса Евровидение-2020. Зажигательные танцы «Пухляша» покорили зрителей, передает Пятый канал. Сразу после премьеры клипа Красилов стал героем многочисленных мемов.