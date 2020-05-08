66-летняя Любовь Успенская заявила, что готовится к съемкам в журнале Playboy

Москва, 8 мая. Известная певица Любовь Успенская решила пошутить над своими подписчиками в Instagram и написала, что ее пригласил для съемок журнал Playboy.

Она выложила фотографию, где сидит на кровати с платком на голове, чьи концы отдаленно напоминают заячьи уши. Как известно, стилизованное изображение зайца является логотипом журнала Playboy.

«Playboy пригласил на съемку», — написала Успенская.

Исполнительница написала, что в период самоизоляции «вживается в роль зайки», и уже «подготовила морковь». Подписчики певицы, в свою очередь отметили, что Успенская надела достаточно объемные вещи, чтобы скрыть свою фигуру. Те комментаторы, которые восприняли слова Успенской всерьез, посоветовали ей сначала сбросить вес, а потом принимать участие в фотосессиях Playboy.

Ранее Успенская сделала довольно неожиданное признание. Она намекнула на новые отношения после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. Как пишут средства массовой информации, в ее жизни появился новый мужчина, которого она представит публике в самое ближайшее время. При этом в хештегах Успенская начала указывать такие слова, как «страсть» и «надежда».

Напомним, исполнительница состоит в браке с четвертым мужем бизнесменом Александром Плаксиным. Именно от него она родила свою единственную дочь Татьяну, которая не так давно обвинила мать в побоях и истязаниях.