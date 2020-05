66-летняя Любовь Успенская заявила, что готовится к съемкам в журнале Playboy

Playboy пригласили на съемку ???? Вживаюсь в роль зайки???? Ушки навострила, морковь подготовила ???????????? ⠀ #playboy #rabbit #успенская #юмор

A post shared by Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official) on May 7, 2020 at 9:14am PDT