Посещение образовательных учреждений в Подмосковье приостановлено до конца весны

Москва, 8 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выпустил постановление, в соответствии с которым в регионе приостанавливается посещение всех учебных заведений до 31 мая. Документ был опубликован на сайте местного правительства.

В постановлении отмечается, что с 21 марта по 31 мая включительно приостанавливается посещение детсадов, школ, колледжей, университетов и организаций физической культуры и спорта. Кроме того, в документе говорится о том, что до 11 мая приостанавливается обучение, проводимое дистанционно. Однако, несмотря на это, учебный год в регионе будет завершен в соответствии с планом конкретного заведения. При этом школы, колледжи и вузы будут самостоятельно принимать решение о введении режима свободного посещения занятий, проводимых дистанционно.

Губернатором Подмосковья было поручено организовать для учеников 1-4 классов дежурные группы численностью не более 12 человек. Документ также постановляет обеспечить продуктовыми наборами детей, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием.

Напомним, руководство Московской области приняло решение продлить режим самоизоляции до 31 мая. Цифровые пропуска, действовавшие до 11 мая, продолжат действовать до 31 мая. Также будет приостановлена работа служб каршеринга. Жители Подмосковья смогут пользоваться услугами такси, имеющих соответствующее разрешение.