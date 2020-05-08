Врач напомнил о часто забываемом способе распространения коронавируса

Москва, 8 мая. Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что есть еще один путь передачи коронавируса, о котором многие забывают. По его словам, заразиться новой коронавирусной инфекцией можно через волосы.

Он напомнил, что вирус может попадать на волосы и сохраняться на них до трех суток. Чтобы избежать этого, Альтштейн посоветовал носить головной убор.

«Может (попадать на волосы. — Прим. ФАН). Может держаться, конечно, сутки, двое, трое. <…> Поэтому рекомендуют носить головные уборы. На волосах же держится, а головной убор вы снимаете, когда приходите домой», — объяснил Альтштейн.

Он призвал носить на улице маски, а также соблюдать социальную дистанцию в несколько метров. Профессор напомнил, что коронавирус угрожает не только жителям крупных городов, но и небольших населенных пунктов, где есть любые места, в которых собирается большое количество людей.

Ранее начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире с начала пандемии достигло почти 3,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 265 тысяч человек.