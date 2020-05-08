Трамп предположил, что пандемия коронавируса началась из-за некомпетентности

Вашингтон, 8 мая. Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме предположил, что пандемия коронавирусной инфекции якобы случилась из-за некомпетентности специалистов из Китая.

По мнению Трампа, «что-то произошло», либо в КНР допустили ужасную ошибку.

«Вероятно, это была некомпетентность. Кто-то был глуп. Они не сделали работу так, как надо. Очень жаль», — цитирует Трампа РИА Новости.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящий момент число новых выявленных случаев коронавируса во всем мире достигает 3,9 миллиона. Заболевание унесло жизни более 270 тысяч человек.

Вместе с тем, в России зарегистрировано 177 тысяч случаев заражения, более 1600 человек скончались. 23 тысячи человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу получил слова благодарность от своего итальянского коллеги Лоренцо Гуэрини за предоставленную помощь в борьбе с эпидемией коронавируса. Телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.